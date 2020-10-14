Правительства обвинили в усилении интернет-слежки из-за пандемии

В Freedom House отметили, что из-за пандемии общество стало более зависимо от цифровых технологий, а интернет стал менее свободным. Последняя тенденция, кстати, наблюдается уже десятый год подряд.

Специалисты проанализировали 65 стран и пришли к выводу, что хуже всего дела обстоят в Китае. По сведениям Freedom House, власти 28 стран, в том числе Белоруссии, Венесуэлы и Бангладеша, скрывали реальные данные по коронавирусу. А в 45 странах правительства арестовали интернет-критиков.

Кроме того, власти как минимум 30 стран начали массовый сбор данных из интернета. 54 страны разработали приложения для смартфонов, которые следили за тем, как люди соблюдают карантин и с кем контактируют.