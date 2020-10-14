Наука и технологии
Сегодня 20:02
Правительства обвинили в усилении интернет-слежки из-за пандемии
Многие воспользовались ситуацией
Организация Freedom House представила отчёт, в котором обвинила правительства разных стран в том, что они пользуются пандемией коронавирусной инфекции для усиления слежки за людьми в интернете. Эксперты считают, что ситуация со свободой слова и приватностью в сети только ухудшается.
В Freedom House отметили, что из-за пандемии общество стало более зависимо от цифровых технологий, а интернет стал менее свободным. Последняя тенденция, кстати, наблюдается уже десятый год подряд.
Специалисты проанализировали 65 стран и пришли к выводу, что хуже всего дела обстоят в Китае. По сведениям Freedom House, власти 28 стран, в том числе Белоруссии, Венесуэлы и Бангладеша, скрывали реальные данные по коронавирусу. А в 45 странах правительства арестовали интернет-критиков.
Кроме того, власти как минимум 30 стран начали массовый сбор данных из интернета. 54 страны разработали приложения для смартфонов, которые следили за тем, как люди соблюдают карантин и с кем контактируют.