Правительство будет блокировать финансирование незаконных митингов без суда

Под такими случаями подразумеваются финансирование террористической и экстремистской деятельности, организация и проведение несанкционированных публичных мероприятий или незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, сообщает «Коммерсант».

Для блокировки финансовых операций также будут необходимы подтвержденные и задокументированные сведения, доказывающие преступный характер взаимодействия. Приостанавливать операции получат право МВД, ФСБ, Росфинмониторинг и отдельные руководители территориальных органов исполнительной власти. Далее, в течение 24 часов они будут обязаны уведомить прокуратуру о решении. Максимальный срок блокировки без суда составит 10 дней.

Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.