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Правительство будет блокировать финансирование незаконных митингов без суда

«Подозрительные» банковские операции будут приостанавливаться на срок до десяти рабочих дней
Предложение о блокировках внесла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Представители службы отметили, что приостановка операций будет происходить в случаях, «не терпящих отлагательств».

Под такими случаями подразумеваются финансирование террористической и экстремистской деятельности, организация и проведение несанкционированных публичных мероприятий или незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, сообщает «Коммерсант».

Для блокировки финансовых операций также будут необходимы подтвержденные и задокументированные сведения, доказывающие преступный характер взаимодействия. Приостанавливать операции получат право МВД, ФСБ, Росфинмониторинг и отдельные руководители территориальных органов исполнительной власти. Далее, в течение 24 часов они будут обязаны уведомить прокуратуру о решении. Максимальный срок блокировки без суда составит 10 дней.

Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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