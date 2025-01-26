Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2025, 01:30
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Правительство Дании шокировала серьезность посягательств Трампа на Гренландию

Если верить СМИ
Дания в шоке, узнав, что Дональд Трамп всерьез намерен купить Гренландию, пишут западные СМИ. То, что началось как случайное замечание, теперь превратилось в «настоящую дипломатическую проблему».
Правительство Дании шокировала серьезность посягательств Трампа на Гренландию
© Ferra

Согласно сообщению СМИ, во время телефонного разговора между Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Трамп дал понять, что хочет купить остров, который является территорией Дании. Фредериксен надеялась обсудить сотрудничество, особенно в отношении военных баз, но Трамп настаивал на прямой покупке Гренландии и не собирался отступать.

Такая неожиданная позиция привела датское правительство в «кризисный режим», опасаясь возможности введения тарифов, которые могут нанести ущерб экономике страны. США — крупнейший торговый партнер Дании, и такое экономическое давление может оказать значительное влияние.

Гренландия, имеющая собственное правительство и 57 000 жителей, также отвергла эту идею. Ее лидер, Муте Б. Эгеде, ясно дал понять, что Гренландия не хочет становиться частью США.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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