Правительство мешает покупателям «тамагочи для хакеров» получать заказы

По сообщениям жителей Бразилии, купивших Flipper Zero, их посылки были перенаправлены в Агентство связи Бразилии. Официальная причина — устройства не прошли сертификацию в радиочастотном департаменте страны.

По данным экспертов Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF), бразильский регулятор отметил Flipper Zero как инструмент, который может использоваться в преступных целях.

Стоит отметить, что негативное восприятие «тамагочи для хакеров» помогли сформировать сами его пользователи. Они неоднократно постили в соцсетях, как выполняют незаконные действия, например, отпирают чужие автомобили.