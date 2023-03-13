Правительство мешает покупателям «тамагочи для хакеров» получать заказы

Правительство мешает покупателям «тамагочи для хакеров» получать заказыКонфискует их
На рынке уже есть карманное «тамагочи для хакеров» Flipper Zero. Это устройство позволяет взламывать различные системы, хотя разработчики просят применять его только в благих целях: например, для проверки безопасности своего жилища. Тем не менее Агентство связи Бразилии считает, что гаджетами могут легко воспользоваться преступники, поэтому изымает их у покупателей.
Фото: Wikipedia
По сообщениям жителей Бразилии, купивших Flipper Zero, их посылки были перенаправлены в Агентство связи Бразилии. Официальная причина — устройства не прошли сертификацию в радиочастотном департаменте страны.
По данным экспертов Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF), бразильский регулятор отметил Flipper Zero как инструмент, который может использоваться в преступных целях.
Стоит отметить, что негативное восприятие «тамагочи для хакеров» помогли сформировать сами его пользователи. Они неоднократно постили в соцсетях, как выполняют незаконные действия, например, отпирают чужие автомобили.