Наука и технологии
Сегодня 16:44
Правительство РФ выразило своё отношение к повышению цен на сотовую связь
Говорят, оснований для этого нет
Сегодня информационно-аналитическое агентство Content Review спрогнозировало рост стоимости сотовой связи в России на 15-16% в 2021 году. Причиной тому назвали законодательные инициативы государства. Замглавы Минцифры России Олег Иванов прокомментировал этот прогноз.
«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим. В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили».
Иванов также отметил, что существенные повышения тарифов операторы должны согласовывать с ФАС. Если антимонопольный орган не увидит оснований для повышения цен, то операторы получат предписание. Компании отчитываются перед ФАС по тарифам каждую неделю.