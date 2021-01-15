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Правительство РФ выразило своё отношение к повышению цен на сотовую связь

Говорят, оснований для этого нет
Сегодня информационно-аналитическое агентство Content Review спрогнозировало рост стоимости сотовой связи в России на 15-16% в 2021 году. Причиной тому назвали законодательные инициативы государства. Замглавы Минцифры России Олег Иванов прокомментировал этот прогноз.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим. В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили».

Олег Иванов
Замглавы Минцифры России

Иванов также отметил, что существенные повышения тарифов операторы должны согласовывать с ФАС. Если антимонопольный орган не увидит оснований для повышения цен, то операторы получат предписание. Компании отчитываются перед ФАС по тарифам каждую неделю.