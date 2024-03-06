Правительство России одобрило продажу «Яндекса» за 457 миллиарда рублей

Оставшиеся 3,7% акций «Яндекса» уже принадлежат российской компании.

Yandex N.V. объявил в начале февраля, что продает свой российский бизнес консорциуму за 475 миллиардов рублей. Новой материнской компанией холдинга станет российская МКАО «Яндекс».

Акции компании негативно отреагировали на новость о сделке, потеряв на открытии торгов на Московской бирже 9,27% своей стоимости, упав до 2870 рублей.

Представитель «Яндекса» от комментариев воздержался, переадресовав вопросы в ЗПИФ «Консорциум.Первый», пишет издание. Представитель ЗПИФа от комментариев тоже отказался.