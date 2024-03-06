Правительство России одобрило продажу «Яндекса» за 457 миллиарда рублей

Опубликовано 06 марта 2024, 19:30
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Правительство России одобрило продажу «Яндекса» за 457 миллиарда рублейКомпания успела подешеветь
Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже 96,3% акций «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, пишут «Ведомости». Сумма сделки составляет 457,3 миллиарда рублей, что на 17,7 миллиарда рублей меньше первоначального предложения в 475 миллиардов рублей.
Оставшиеся 3,7% акций «Яндекса» уже принадлежат российской компании.
Yandex N.V. объявил в начале февраля, что продает свой российский бизнес консорциуму за 475 миллиардов рублей. Новой материнской компанией холдинга станет российская МКАО «Яндекс».
Акции компании негативно отреагировали на новость о сделке, потеряв на открытии торгов на Московской бирже 9,27% своей стоимости, упав до 2870 рублей.
Представитель «Яндекса» от комментариев воздержался, переадресовав вопросы в ЗПИФ «Консорциум.Первый», пишет издание. Представитель ЗПИФа от комментариев тоже отказался.