Правительство США изучает более 500 сообщений об НЛО

В отчёте директора Национальной разведки (DNI) за 2022 год говорится, что большинство новых сообщений о неопознанных явлениях поступает от пилотов ВМС и ВВС США. Из них около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были воздушные шары, дроны, а также птицы, погодные явления и пластиковые пакеты.

Однако ещё сотни инцидентов остаются необъяснёнными. Они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА из-за опасений, что это могут быть разведывательные аппараты других стран.