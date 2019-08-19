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Правительство США отказалось разрывать отношения с Huawei вопреки прихоти Трампа

Компании продлили временную лицензию на торговлю с США
Министр торговли США сообщил сегодня журналистам, что правительство продлевает для Huawei временную лицензию на ведение дел с американскими компаниями. Накануне, однако, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп выступил против этого.

Отсрочка снова вышла 90-дневной. Согласно официальному заявлению, сделано это было для того, чтобы дать американцам время на безболезненную замену оборудования от Huawei.

Накануне Дональд Трамп заявил, что больше не хочет иметь никаких дел с китайской компанией и продлевать для неё временную генеральную лицензию.

«Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу», — отметил президент. Он всё ещё уверен, что Huawei является угрозой для национальной безопасности США.

Сегодня должен был истечь предыдущий срок продления лицензии. Теперь Huawei получила новую отсрочку до 19 ноября.

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