Правительство США отказалось разрывать отношения с Huawei вопреки прихоти Трампа

Отсрочка снова вышла 90-дневной. Согласно официальному заявлению, сделано это было для того, чтобы дать американцам время на безболезненную замену оборудования от Huawei.

Накануне Дональд Трамп заявил, что больше не хочет иметь никаких дел с китайской компанией и продлевать для неё временную генеральную лицензию.

«Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу», — отметил президент. Он всё ещё уверен, что Huawei является угрозой для национальной безопасности США.

Сегодня должен был истечь предыдущий срок продления лицензии. Теперь Huawei получила новую отсрочку до 19 ноября.