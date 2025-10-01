Правительство США получило долю в канадской компании, занимающейся добычей лития

Опубликовано 01 октября 2025, 18:511 мин.
Правительство США получило долю в канадской компании, занимающейся добычей литияLithium Americas
Министерство энергетики США стало совладельцем канадской компании Lithium Americas и её совместного проекта с General Motors по добыче лития в Неваде. Это произошло после пересмотра условий федерального займа на 2,26 млрд долларов.
© Ferra.ru
По новым условиям правительство получает по 5% акций в самой компании и в совместном предприятии с GM. Эти доли оформлены через специальные финансовые инструменты и не потребовали расходов со стороны государства.
Литий, напомним, необходим для производства аккумуляторов для электромобилей и смартфонов. Сегодня страна добывает менее 1% мирового объёма, несмотря на крупные запасы. Министр энергетики Крис Райт заявил, что проект позволит сократить зависимость от поставок из-за рубежа и укрепить внутренние цепочки поставок.