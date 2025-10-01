Правительство США получило долю в канадской компании, занимающейся добычей лития

По новым условиям правительство получает по 5% акций в самой компании и в совместном предприятии с GM. Эти доли оформлены через специальные финансовые инструменты и не потребовали расходов со стороны государства.

Литий, напомним, необходим для производства аккумуляторов для электромобилей и смартфонов. Сегодня страна добывает менее 1% мирового объёма, несмотря на крупные запасы. Министр энергетики Крис Райт заявил, что проект позволит сократить зависимость от поставок из-за рубежа и укрепить внутренние цепочки поставок.