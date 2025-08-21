Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2025, 14:15
1 мин.

Правительство США получит доли в TSMC, Micron и др. в обмен на гранты — СМИ

Страна захотела доли в компаниях, получающих средства по CHIPS Act
Министр торговли США Говард Латник изучает возможность того, чтобы федеральное правительство получало доли в производителях микрочипов, которые получают финансирование по CHIPS Act для строительства заводов в стране. Источники СМИ сообщают, что идея расширяет план по участию США в Intel в обмен на гранты.
Правительство США получит доли в TSMC, Micron и др. в обмен на гранты — СМИ

© Ferra.ru

Кроме Intel, в рассмотрение попадают такие компании, как Micron, TSMC и Samsung. Пока большая часть средств по программе ещё не была выделена. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливит подтвердила, что Латник ведёт переговоры с Intel о 10%-ной доле правительства. По её словам, это «новаторская идея, которой раньше не было», направленная на «защиту национальных интересов и экономики».

Латник отметил, что правительство не будет вмешиваться в работу компаний. Ранее подобные доли брались, чтобы поддерживать компании в трудные времена. Например, ранее Трамп утвердил покупку Nippon Steel американской U.S. Steel с «золотой акцией», гарантирующей сохранение инвестиций и рабочих мест в США.

Программа CHIPS Act предусматривает $52,7 млрд на исследования и строительство чиповых заводов. Ранее в этом году США выделили $4,75 млрд Samsung, $6,2 млрд Micron и $6,6 млрд TSMC для производства полупроводников в стране.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#деньги
,
#TSMC
,
#Micron
,
#Intel