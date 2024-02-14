Правительство США решило судиться с самим собой из-за банка Силиконовой долины

В прошедшем 2023 году внезапный крах Silicon Valley Bank грозил глобальным финансовым хаосом. Чтобы предотвратить крах, FDIC прибегла к помощи государства, выкупив банк и заверив, что клиенты не потеряют свои деньги. Теперь, когда FDIC спасает активы, чтобы вернуть деньги вкладчикам, появился огромный налоговый счет, вызвавший внутреннюю борьбу в правительстве.

Счет должен быть оплачен, но кто заплатит? FDIC считает, что активы Silicon Valley Bank находятся в доверительном управлении, и утверждает, что они не подлежат налогообложению. Налоговая служба, однако, утверждает, что банк должен платить налоги независимо от формы собственности.

Поскольку обе стороны отказываются идти на попятную, решение теперь будут принимать суды. Хотя налоговая служба признает, что окончательный счет может быть меньше, благодаря уже уплаченным налогам, он определенно не равен нулю.