Правительство выделило 1 млрд рублей на «Композитную долину» в Туле

Опубликовано 12 июля 2025, 17:451 мин.
Правительство выделило 1 млрд рублей на «Композитную долину» в ТулеНа развитие
В России направят 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра «Композитная долина» в Тульской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Средства пойдут на строительные работы и покупку не менее 50 единиц научного оборудования для лабораторий. Центр будет базироваться на Тульском госуниверситете и станет местом, где смогут работать вместе студенты, ученые и предприниматели. Это поможет развивать науку, запускать новые технологии и привлекать инвестиции.
«Композитная долина» создается по поручению президента в рамках нацпроекта. В центре будут разрабатывать современные материалы и экологичные технологии, использовать компьютерное моделирование, а также выпускать химические компоненты для сельского хозяйства и нефтехимии.
Центры такого типа (ИНТЦ) создаются в России с 2017 года.