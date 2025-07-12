Правительство выделило 1 млрд рублей на «Композитную долину» в Туле

Средства пойдут на строительные работы и покупку не менее 50 единиц научного оборудования для лабораторий. Центр будет базироваться на Тульском госуниверситете и станет местом, где смогут работать вместе студенты, ученые и предприниматели. Это поможет развивать науку, запускать новые технологии и привлекать инвестиции.

«Композитная долина» создается по поручению президента в рамках нацпроекта. В центре будут разрабатывать современные материалы и экологичные технологии, использовать компьютерное моделирование, а также выпускать химические компоненты для сельского хозяйства и нефтехимии.

Центры такого типа (ИНТЦ) создаются в России с 2017 года.