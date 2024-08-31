Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 06:00
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Правительству США дали ранний доступ к ИИ OpenAI

И Anthropic
OpenAI и Anthropic подписали беспрецедентные соглашения, предоставляющие правительству США ранний доступ к их новейшим моделям ИИ до их публичного выпуска. Эта инициатива, объявленная Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) США, направлена на «повышение безопасности и снижение рисков», а не для «большего контроля», как вам могло показаться.
Правительству США дали ранний доступ к ИИ OpenAI
© Ferra

В рамках этих соглашений Институт безопасности искусственного интеллекта США будет рассматривать и тестировать основные новые модели ИИ обеих компаний, оценивая потенциальные риски и предлагая усовершенствования. Такой проактивный подход гарантирует, что «оценка безопасности не будет основываться только на внутренних оценках компаний, а будет дополнена результатами правительственных и независимых исследований».

Критики утверждают, что это может затормозить инновации, но что они понимают, не правда ли?