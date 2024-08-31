Правительству США дали ранний доступ к ИИ OpenAI

В рамках этих соглашений Институт безопасности искусственного интеллекта США будет рассматривать и тестировать основные новые модели ИИ обеих компаний, оценивая потенциальные риски и предлагая усовершенствования. Такой проактивный подход гарантирует, что «оценка безопасности не будет основываться только на внутренних оценках компаний, а будет дополнена результатами правительственных и независимых исследований».

Критики утверждают, что это может затормозить инновации, но что они понимают, не правда ли?