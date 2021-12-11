Право на покупку компьютерной памяти DDR5 начали разыгрывать в лотерее из-за дефицита

Модули памяти предложили в пятницу через Newegg Shuffle, которая позволяет разыгрывать товары между пользователями. Оперативная память DDR5, выставленная на продажу, включала пакет на 32 ГБ от TeamGroup, который обычно продаётся за $279, и комплект на 32 ГБ от Gigabyte стоимостью $329. Однако эти продукты были доступны только в виде комбинированных предложений вместе с совместимой материнской платой Z690. Таким образом, покупатели должны будут заплатить $510, $780 или $1210 за наборы, если, конечно, их выберут победителями.

Сейчас найти DDR5 по нормальным ценам очень сложно. Уже несколько недель все основные розничные продавцы указывают, что модули памяти отсутствуют на складе. Перекупщики толкают DDR5 по цене более $1000.