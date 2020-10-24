Правообладатели добились удаления 18 программ для скачивания видео из YouTube

Все удалённые репозитории были связаны с проектом youtube-dl. Это Python-библиотека, которая позволяет разработчикам скачивать исходные аудио и видео в роликах YouTube.

RIAA в письме GitHub утверждает, что настоящая цель youtube-dl — распространять музыкальные видео и песни без разрешения правообладателей.

Стоит отметить, что до удаления youtube-dl был одним из самых популярных проектов на GitHub. Он мог похвастаться более чем 72 тысячами «звёзд» — это аналоги лайков, позволяют сделать репозиторий заметнее в результатах поиска.