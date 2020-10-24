Наука и технологии
Сегодня 16:47
Правообладатели добились удаления 18 программ для скачивания видео из YouTube
Боялись, что с их помощью незаконно распространяют музыку
С сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub удалили 18 программ для скачивания видео из YouTube. Это произошло по запросу Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), которая представляет интересы звукозаписывающей индустрии США.
Все удалённые репозитории были связаны с проектом youtube-dl. Это Python-библиотека, которая позволяет разработчикам скачивать исходные аудио и видео в роликах YouTube.
RIAA в письме GitHub утверждает, что настоящая цель youtube-dl — распространять музыкальные видео и песни без разрешения правообладателей.
Стоит отметить, что до удаления youtube-dl был одним из самых популярных проектов на GitHub. Он мог похвастаться более чем 72 тысячами «звёзд» — это аналоги лайков, позволяют сделать репозиторий заметнее в результатах поиска.