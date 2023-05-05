Правозащитники нарисовали фото подавления митингов с ИИ вместо реальных примеров "диктатур"

На изображениях были изображены сцены протестов, в том числе жестокость полиции, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что лица протестующих и полицейских были сглажены и искажены, а полицейская форма была устаревшей.

С тех пор Amnesty International удалила эти изображения. Правозащитная группа задокументировала сотни случаев нарушения прав человека колумбийской полицией во время протестов, включая насилие, сексуальные домогательства и пытки. Однако использование изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, очень сильно подорвало авторитет организации.

Журналисты и не только призывают к осторожности в использовании таких технологий, предупреждая, что это может подорвать доверие и к другим правозащитным организациям и СМИ.