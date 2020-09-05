Пребывание в космосе повлияло на мозг человека

Учёные отметили, что впервые проследили за тем, как к жизни в космосе адаптируются центры движения и другие регионы мозга. Они наращивают объём белого вещества. Также меняется характер связей между нервными клетками. Исследователи объяснили, что изменения связаны с тем, как спинномозговая жидкость ведёт себя в невесомости.

Исследование провели на девяти космонавтах, которые прошли обследование до полёта на МКС и после возвращения на Землю. Хорошая новость для них в том, что большинство замеченных учёными изменений в мозге исчезли через семь месяцев после прилёта. Остались только сдвиги в размерах центральной борозды.