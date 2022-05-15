Предиабет связали с высоким риском сердечного приступа у молодых людей

По некоторым данным, у почти 29 миллионов взрослых в США в возрасте от 18 до 44 лет есть предиабет. Предиабет, если его не лечить, может значительно повлиять на здоровье и прогрессировать до диабета 2 типа, который, как известно, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ данных пациентов показал, что среди людей с предиабетом частота сердечных приступов составила 2,15% по сравнению с 0,3% среди молодых людей с нормальным уровнем сахара в крови. Также выяснилось, что взрослые с преддиабетом чаще, чем их здоровые сверстники, имели более высокий уровень холестерина (68,1% против 47,3% соответственно) и ожирение (48,9% против 25,7% соответственно).