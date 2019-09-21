Предки человека переносили роды легче, чем современные женщины

Australopithecus sediba жил примерно 1,95 миллиона лет назад. Создав трёхмерную модель таза гоминида, учёные сравнили её с моделями Australopithecus afarensis, Homo erectus, современных шимпанзе и человека. Исследователи проверяли, как детский череп проходит через родовой канал представителей всех видов.

Как оказалось, размер родового канала Australopithecus sediba был достаточно широким по сравнению с черепом ребёнка. А это значит, что самки австралопитеков данного вида не испытывали сильных болей при родах. У человека же соотношение родового канала и черепа ребёнка такое, что голова младенца проходит довольно тяжело.

Почему виды развивались именно так, учёные пока точно не знают.