Предки людей оказались глупее современных шимпанзе

Исследователи пришли к этому выводу, сравнив интенсивность кровоснабжения мозга приматов. У похожих организмом в теории должна быть примерно одинаковая скорость течения крови по сосудам. Поэтому по суммарному просвету сосудов можно понять, сколько крови требуется для обеспечения работы мозга.

Учёные изучили 69 черепов современных обезьян (шимпанзе, бонобо и горилл) и 11 — австралопитеков. Анализ показал, что у первых приток крови к мозгу в два раза выше, чем у последних. А это значит, что их орган потребляет также вдвое больше энергии.

Стоит отметить, что объём мозга австралопитеков составлял не более 35% от средних размеров мозга современного человека. Данные приматы жили от 4,2 до 1,8 млн лет назад.