Предлагаем взглянуть на самый высокий вулканический шлейф, который удавалось заснять

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Предлагаем взглянуть на самый высокий вулканический шлейф, который удавалось заснятьИ который поднялся до верхней границы мезосферы
Извержение вулкана, потрясшее государство Тонга в январе, было настолько мощным, что пепел поднялся до самой мезосферы, третьего слоя атмосферы Земли. Поднявшись на высоту 58 километров, вулканический шлейф, вероятно, стал самым высоким из когда-либо измеренных со спутника, по данным НАСА.
НАСА смогло измерить шлейф, потому что два метеорологических спутника оказались в нужное время в нужном месте. Эти спутники сделали снимки и инфракрасные наблюдения, которые позволили увидеть извержение сверху.
Всего за 30 минут после извержения пепел, пар и газ из подводного вулкана поднялись с поверхности океана до самой мезосферы. Второй взрыв поднялся почти так же высоко, достигнув 50 километров, и оказался прямо на границе между мезосферой и стратосферой, следующим слоем.
Взрывная комбинация экстремального тепла от вулкана и влаги из океана как раз таки и помогла поднять вулканический шлейф на такую поразительную высоту, заявили ученые.
Источник: The Verge