Предлагаем взглянуть на самый высокий вулканический шлейф, который удавалось заснять

НАСА смогло измерить шлейф, потому что два метеорологических спутника оказались в нужное время в нужном месте. Эти спутники сделали снимки и инфракрасные наблюдения, которые позволили увидеть извержение сверху.

Всего за 30 минут после извержения пепел, пар и газ из подводного вулкана поднялись с поверхности океана до самой мезосферы. Второй взрыв поднялся почти так же высоко, достигнув 50 километров, и оказался прямо на границе между мезосферой и стратосферой, следующим слоем.