Предложен новый метод изучения расширения Вселенной

Скорость космического расширения, известная как напряжение Хаббла, была предметом дебатов из-за расхождений в измерениях. Изучая гравитационное линзирование, которое происходит, когда массивные объекты изгибают волны (света, например), проходящие рядом с ними, исследователи надеются наблюдать несколько копий одного и того же сигнала гравитационных волн, достигающих Земли в разное время. Именно анализ задержек между этими сигналами поможет рассчитать скорость расширения.

Метод основан на обнаружении бинарных систем черных дыр, которые излучают гравитационные волны при слиянии. Усовершенствованные детекторы, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в следующем десятилетии, могут позволить наблюдать эти линзированные гравитационные волны, что даст представление о космическом расширении и других космологических тайнах.