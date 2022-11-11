Предложен новый метод лечения инсульта

Первые испытания на мышах показали, что если лечение будет проводиться в течение нескольких часов после возникновения инсульта, оно может улучшить долгосрочные результаты.

"Очень важно найти методы лечения, которые можно было бы применять сразу после инсульта. Ведь за каждую потерянную минуту повреждается еще большая часть мозга", - объясняет Сандип Кансе, один из авторов нового исследования.

Исследование было сосредоточено на циркулирующем в крови белке под названием фактор VII активирующая протеаза (FSAP). Этот белок давно связан с инсультом, и исследования показывают, что его уровень в крови повышается после инсульта. А люди с генной мутацией, снижающей уровень FSAP, часто подвержены повышенному риску инсульта.

Таким образом, гипотеза заключалась в том, что FSAP в некоторой степени защищает мозг от вредного воздействия инсульта, и, возможно, его можно использовать для лечения.

Исследование показало, что введение FSAP мышам после инсульта значительно улучшило их состояние. Это привело исследователей к заключительному испытанию - добавлению FSAP к стандартной постинсультной терапии, известной как TPA.

В экспериментах на мышах исследователи обнаружили, что сочетание FSAP с TPA значительно улучшает результаты инсульта по сравнению с введением животным только TPA.

Потребуется дальнейшая работа, прежде чем этот новый метод лечения перейдет к испытаниям на людях.

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