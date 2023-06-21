Предложен новый тест для проверки мышления искусственного интеллекта

Вместо этого он предлагает «современный тест Тьюринга». Тест предполагает предоставление боту стартовых инвестиций в размере $100 000 и его задачу превратить их в $1 млн в течение определенного периода времени.

Бот должен будет изучить бизнес-идею электронной коммерции, разработать план, найти производителя и продать продукт.

Сулейман считает, что этот тест продемонстрирует способность бота предпринимать действия и достигать конкретных результатов, выходя за рамки простого общения. Он ожидает, что ИИ достигнет этого рубежа в течение ближайших двух лет.