Предложен новый тест для проверки мышления искусственного интеллекта

Предложен новый тест для проверки мышления искусственного интеллектаОн должен сделать готовый бизнес-план
Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind, предложил новый способ проверки интеллекта таких чат-ботов, как ChatGPT и Google Bard. В своей книге Сулейман отвергает традиционный тест Тьюринга как недостаточный.
Фото: Ferra.ru
Вместо этого он предлагает «современный тест Тьюринга». Тест предполагает предоставление боту стартовых инвестиций в размере $100 000 и его задачу превратить их в $1 млн в течение определенного периода времени.
Бот должен будет изучить бизнес-идею электронной коммерции, разработать план, найти производителя и продать продукт.
Сулейман считает, что этот тест продемонстрирует способность бота предпринимать действия и достигать конкретных результатов, выходя за рамки простого общения. Он ожидает, что ИИ достигнет этого рубежа в течение ближайших двух лет.