Опубликовано 05 марта 2026, 08:53
1 мин.

Председатель совета директоров Intel Фрэнк Йери уйдёт в отставку

В мае
Intel объявила, что председатель совета директоров Фрэнк Йери покинет свой пост после ежегодного собрания акционеров, которое состоится в мае. Его место займёт Крейг Барретт. Всё это происходит в “непростой период” для Intel.
Компания сталкивается с жёсткой конкуренцией на рынке микрочипов, пытаясь параллельно вернуть свои позиции. Как пишут СМИ, Йери входил в совет директоров с 2009 года и сыграл “важную роль” в управлении компанией. За время его работы были назначены четыре генеральных директора, включая нынешнего руководителя Лип-Бу Тана, что возглавил Intel около года назад.

Новый председатель, Крейг Барретт, присоединился к совету директоров в 2025 году. Ранее он занимал руководящие должности в Qualcomm, а также работал в Google.

