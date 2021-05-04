Предсказан год, когда электромобили захватят рынок

Аналитики считают, что это случится уже скоро — в 2026 году. Эта оценка более оптимистичная, чем была в предыдущем отчёте экспертов. В январе 2020 года их прогноз указывал на 2030 год. К 2025 году, по их мнению, электрокары заняли бы лишь треть рынка.

Увеличению доли мирового рынка электромобилей способствовала пандемия. За этот период она выросла до 12% с 8%.

Больше всего люди стали интересоваться электрокарами с Европе. В Германии, например, в 2020 году продажи машин на аккумуляторных батареях выросли на 207%. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей падают.

Аналитики считают, что полный переход на электрокары всё же затянется.