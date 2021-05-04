Наука и технологии
Сегодня в 18:03
Предсказан год, когда электромобили захватят рынок
На них придётся более половины продаж
Специалисты Boston Consulting Group (BCG) предсказали год, когда на электромобили придётся более половины мировых продаж легковых машин.
Аналитики считают, что это случится уже скоро — в 2026 году. Эта оценка более оптимистичная, чем была в предыдущем отчёте экспертов. В январе 2020 года их прогноз указывал на 2030 год. К 2025 году, по их мнению, электрокары заняли бы лишь треть рынка.
Увеличению доли мирового рынка электромобилей способствовала пандемия. За этот период она выросла до 12% с 8%.
Больше всего люди стали интересоваться электрокарами с Европе. В Германии, например, в 2020 году продажи машин на аккумуляторных батареях выросли на 207%. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей падают.
Аналитики считают, что полный переход на электрокары всё же затянется.