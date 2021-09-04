Предсказан исход столкновения российского крейсера и американского миноносца

Перевод зарубежного материала предоставило издание «ПолитРоссия». Эксперт отметил, что Россия пытается выжать максимум из своих линейных крейсеров типа «Киров». Они обладают устаревшим, но эффективным вооружением, и могут атаковать крупные вражеские корабли, в том числе авианосцы.

А вот Zumwalt имеют две 155-миллиметровые усовершенствованные орудийные системы с дальностью действия до 133 километров. Эти миноносцы могут нанести огромный урон легкобронированным надводным кораблям противника. И это ещё не всё их вооружение.

Эксперт представил, что два корабля находятся в открытом море на максимальной дальности действия противокорабельных средств любой из сторон. Суда не знают местонахождения друг друга. У Zumwalt есть преимущество, так как он обладает стелс-технологией. То есть первым обнаружат «Киров», правда попасть в движущийся корабль будет сложно.

«Конечный результат этого сценария: ничья. Ни одна из сторон не может точно прицелиться в другую», — пришёл к выводу эксперт.