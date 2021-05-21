Предсказан скорый период «экстремальной» космической погоды

О работе учёных пишет Naked Science. Учёные проанализировали архивные данные об активности Солнца и характеристиках глобального магнитного поля Земли за последние 150 лет. Как оказалось, магнитные бури обычно случаются в районе максимума солнечного цикла, длина которого в среднем составляет 11 лет. Также анализ показал, что экстремальные проявления космической погоды чаще наблюдаются в начальной фазе солнечных циклов с чётным номером и в конечной фазе циклов с нечётным номером.

Учёные говорят, что опасные события могут происходить с 2025 под 2030 годы. Это может повлиять на миссию NASA Artemis.