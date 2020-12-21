Предсказан вред для электростанций от глобального потепления

Кратко об исследовании пишет «Хайтек». Тепловые электростанции сейчас сокращают выработку в жаркие дни. В наиболее тёплые дни мощность электростанции могут снизить на 10%.

Из-за глобального изменения климата волны тепла становятся более частыми и интенсивными. Исследователи рассчитали, что повышение глобальной температуры на 2 градуса по Цельсию частота сокращений выработки электростанций в жаркие дни может увеличиться почти в два раза.

Эта ситуация приводит к другой проблеме. Дело в том, что в жаркие же дни увеличивается спрос на электроэнергию для работы кондиционеров. А увеличение спроса умножит количество выбросов. А они, в свою очередь, лишь усилят глобальное потепление.

Учёные предсказали, что к 2050 году может понадобиться 100-200 дополнительных электростанций среднего размера по всему миру.