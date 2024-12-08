Предсказанная «новая звезда» так и не появилась, но не всё потеряно

T CrB — это система с белым карликом и красным гигантом. Белый карлик вытягивает материал из своего компаньона, который накапливается, пока не происходит мощный взрыв. Это «извержение» на время делает систему такой же яркой, как Полярная звезда, видимая невооруженным глазом.

Исторически «извержения» были зафиксированы в 1866 и 1946 годах. Схожие закономерности усиления и ослабления яркости перед этими событиями заставили ученых предположить, что в этом году взрыв неизбежен. В 2023 году T CrB снова продемонстрировал необычное затемнение, повторяющее его поведение перед вспышкой 80 лет назад. Однако астрофизики теперь говорят, что это само по себе не гарантирует вспышку.

Эксперты, включая оных из NASA, внимательно следят за T CrB с помощью современных инструментов, таких как гамма-телескопы.

Пока же ночное небо ждет.