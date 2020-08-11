Предсказано исчезновение льдов в Арктике через 15 лет

О работе учёных пишет ТАСС. Авторы отметили, что Арктика сильно меняется под воздействием глобального потепления. Они решили узнать, что с ней будет в ближайшее время, и обратились для этого к прошлому: проанализировали события 125-тысячелетней давности. Тогда почти вся территория Арктики была свободна ото льда, а средние температуры на Земле были примерно на 1-2 градуса по Цельсию выше доиндустриальных значений.

Исследователи говорят, что подобное может повториться уже в 2035 году, когда температуры в Арктике приблизятся к тем, чтобы были характерны для начала межледникового периода.