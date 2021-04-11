Предсказаны подробности вероятного конфликта России и США в Чёрном море

Как пишут журналисты, в ближайшее время эсминцы Donald Cook и Roosevelt типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США могут оказаться в Чёрном море. Они отметили, что наличие в регионе двух эсминцев предоставило бы США дополнительные возможности для отслеживания активности России. Причиной же конфликта может быть обострение ситуации в юго-западной части Украины.

«Стоит отметить, что любой крупный конфликт с участием России и США в этом регионе превратит Чёрное море в противокорабельный ракетный тир, где российские войска будут иметь серьёзное преимущество, по крайней мере, на начальном этапе», — приводит слова авторов «Лента.ру».