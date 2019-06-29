Представитель автоиндустрии назвал электрокары никому не нужными

BMW пообещала представить 25 моделей автомобилей, либо полностью электрических, либо гибридных, уже к 2023 году. Фройлих же отметил, что производство полностью электрических машин обходится дороже, и в будущем может стать ещё затратнее из-за увеличения спроса на сырьё для аккумуляторов.

Он добавил, что запрос на электрокары есть скорее у регуляторов, а не у потребителей. BMW может «завалить» Европу электромобилями, если нужно, но европейцы не станут их покупать.

Шанс есть только у гибридных моделей. Полностью электрические же приживутся в скором времени только в Китае и Калифорнии. По мнению Фройлиха, дизельные двигатели будут живы ещё больше 20 лет, а газовые — как минимум 30.