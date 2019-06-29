Ferra

Представитель автоиндустрии назвал электрокары никому не нужными

Из BMW
Представитель руководства BMW Клаус Фройлих (Klaus Fröhlich) заявил, что возможность скорого перехода на электромобили слишком преувеличена, а среди покупателей нет на них спроса. Интересно, что сказал он это на мероприятии BMW, во время которого компания сообщила об ускорении выпуска своих электрокаров.

BMW пообещала представить 25 моделей автомобилей, либо полностью электрических, либо гибридных, уже к 2023 году. Фройлих же отметил, что производство полностью электрических машин обходится дороже, и в будущем может стать ещё затратнее из-за увеличения спроса на сырьё для аккумуляторов.

Он добавил, что запрос на электрокары есть скорее у регуляторов, а не у потребителей. BMW может «завалить» Европу электромобилями, если нужно, но европейцы не станут их покупать.

Шанс есть только у гибридных моделей. Полностью электрические же приживутся в скором времени только в Китае и Калифорнии. По мнению Фройлиха, дизельные двигатели будут живы ещё больше 20 лет, а газовые — как минимум 30.

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