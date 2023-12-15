Представители бизнеса рассказали, в каких областях нужно импортозамещение

Крупные и средние компании в России выделили области, где необходимо срочно заменить импортные продукты. Эти области включают в себя производство медицинской техники, компьютеров, электроники, нефтегазового оборудования и автозапчастей. Исследование, проведённое Ассоциацией менеджеров, привлекло участие представителей более 200 компаний.

Результаты исследования показывают, что 60% респондентов считают важным заменить импорт в области медицинской техники, 52% выделяют электронику и компьютеры, а 34% видят потребность в импортозамещении в машиностроении, включая оборудование для нефтегазовой промышленности. 28% также отметили, что важно производить автомобили и запчасти на внутреннем рынке.

Некоторые респонденты также подчеркнули, что пищевая промышленность (22%), сельское хозяйство (18%) и производство строительных материалов (18%) нуждаются в импортозамещении. Однако текстильная промышленность, химическая промышленность, судостроение и морское оборудование считаются менее критическими.

По данным исследования, 38% компаний не участвуют в импортозамещении, 36% выступают в роли поставщика, а 26% — в роли потребителя. Среди основных проблем, мешающих импортозамещению, компании выделяют поиск качественных альтернатив (65%), большие финансовые вложения (58%) и поиск новых поставщиков (36%).