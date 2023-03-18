Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT

Anthropic утверждает, что Claude "гораздо реже выдает вредные результаты, с ним легче общаться и он более управляем", чем другие чат-боты с искусственным интеллектом, сохраняя при этом "высокую степень надежности и предсказуемости". Как и API ChatGPT, Claude может менять “индивидуальность”, тон своих сообщений или поведение в зависимости от предпочтений пользователя.