Представлен действительно полезный домашний робот

Новые роботы называются Caddie и Retriever. Они предназначены для помощи по дому, могут подвозить к вам необходимые предметы. Оба робота размером с боковой столик и оснащены колёсами и датчиками, которые позволяют им перемещаться по дому. Владельцы должны установить машин несколько «остановок» (например, «на кухне» и «у дивана»), и роботы будут перемещаться между этими местами по команде, автоматически объезжая препятствия и людей. Оба бота могут управляться приложениями или с помощью голосовых команд через интеграцию с Alexa.

Максимальная нагрузка роботов составляет около 11 кг. Они автоматически заряжаются за ночь. Модель Retriever может подниматься и опускаться самостоятельно и может захватывать лотки.

Такие роботы могут особенно пригодиться людям с ограниченными возможностями.