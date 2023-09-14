Представлен домашний аккумулятор Tesla, который весит 130 кг

Новый Powerwall может быть расширен за счет подключения нескольких устройств, что позволяет увеличить общую емкость батареи до 40,5 кВт-ч. Он может работать с шестью солнечными батареями и непрерывно вырабатывать 11,5 кВт энергии, что превосходит возможности Powerwall Plus и Powerwall 2. Ну и весит он под 130 кг.

Однако стоит отметить, что Powerwall 3 не совместим с другими аккумуляторными решениями, включая Powerwall 2, и не может использоваться с различными солнечными инверторами. Несмотря на то, что продукт уже анонсирован, он будет доступен для заказа только в 2024 году.