Представлен домашний аккумулятор Tesla, который весит 130 кг

Представлен домашний аккумулятор Tesla, который весит 130 кгЦена под вопросом
Tesla представила свою новейшую систему резервного питания для дома - Powerwall 3, которая оснащена встроенным солнечным инвертором. Powerwall 3 сохранил ту же емкость аккумулятора, что и Powerwall 2, - 13,5 кВт-ч. Несмотря на схожий дизайн, на передней панели вместо названия Tesla теперь красуется логотип «T».
Новый Powerwall может быть расширен за счет подключения нескольких устройств, что позволяет увеличить общую емкость батареи до 40,5 кВт-ч. Он может работать с шестью солнечными батареями и непрерывно вырабатывать 11,5 кВт энергии, что превосходит возможности Powerwall Plus и Powerwall 2. Ну и весит он под 130 кг.
Однако стоит отметить, что Powerwall 3 не совместим с другими аккумуляторными решениями, включая Powerwall 2, и не может использоваться с различными солнечными инверторами. Несмотря на то, что продукт уже анонсирован, он будет доступен для заказа только в 2024 году.