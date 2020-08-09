Наука и технологии
Сегодня 16:40
Представлен электромобиль с 33-дюймовым сенсорным экраном
Cadillac Lyriq
Cadillac представил электромобиль с 33-дюймовым сенсорным экраном. Это предсерийный образец кроссовера Lyriq.
Электромобиль построен на специальной фирменной платформе, оснащён аккумулятором ёмкостью до 100 кВт•ч. Он расположен в днище автомобиля. Запас хода превышает 480 километров.
Остальные технические характеристики электрокара неизвестны. Есть информация, что модель выпустят в заднеприводном варианте с одним двигателем и в полноприводной версии с двумя двигателями.
Cadillac Lyriq получит фирменный полуавтопилот Super Cruise и несколько ассистентов водителя. «Фишкой» автомобиля станет 33-дюймовый сенсорный экран в салоне. Он будет выполнять функцию приборной панели и мультимедийной системы. Этот дисплей, как утверждается, получит самое высокое в автомобильной отрасли разрешение.
Серийное производство Cadillac Lyriq начнётся в 2022 году.
Cadillac