Представлен концепт «стеклянной» яхты

С борта яхты открывается вид на океан, на ней есть бассейн со стеклянными стенами и витринный камбуз.

Материнская компания The Italian Sea Group (TISG) подчеркивает, что проект «This Is It» родился из желания бросить вызов «общепринятым нормам и представить уникальное видение будущего яхт». Дизайн судна включает в себя алюминиевую надстройку с высокими арками, которая поддерживает обширные стеклянные окна.

Под палубой двойные линии корпуса оптимизированы для гидродинамики, обеспечивающей плавность хода. Дизайн яхты вдохновлен изгибами морских обитателей и сочетается с угловатыми элементами, что придает ему дополнительный визуальный интерес.

Яхта располагает шестью каютами, массажным кабинетом и современным камбузом. В отделке яхты использованы такие премиальные материалы, как золото, бронза, титан, дуб, тик, мрамор, кожа и алькантара.

«This Is It» также ориентирован на экологическую безопасность: на нем применена система селективной каталитической нейтрализации для снижения выбросов и соответствия требованиям IMO Tier III.