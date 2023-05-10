Представлен крупнейший в мире проект по восстановлению океана

Представлен крупнейший в мире проект по восстановлению океанаПримерная цена проекта не раскрывается
Компания URB, известный разработчик экологически чистых городов, представила свой амбициозный план по строительству Dubai Reefs, который называют «крупнейшим в мире проектом по восстановлению океана».
С проектом Dubai Reefs компания URB намерена совершить «революцию» на побережье Дубая путем создания устойчивого плавучего сообщества, объединяющего жилые, гостиничные, торговые, образовательные и исследовательские объекты.
Основная цель проекта - позиционировать Дубай как глобальный центр морских исследований, экорегенерации и экотуризма. Подчеркивая жизненно важную связь между здоровыми океанами и процветающими городами, генеральный директор URB Бахараш Багериан представляет себе Dubai Reefs как преобразующее начинание по сохранению морской среды.
Сообщество будет работать на возобновляемых источниках энергии. В центре проекта находится морской институт, занимающийся охраной природы, образованием и глобальными инициативами по очистке океана.