Представлен крупнейший в мире проект по восстановлению океана

С проектом Dubai Reefs компания URB намерена совершить «революцию» на побережье Дубая путем создания устойчивого плавучего сообщества, объединяющего жилые, гостиничные, торговые, образовательные и исследовательские объекты.

Основная цель проекта - позиционировать Дубай как глобальный центр морских исследований, экорегенерации и экотуризма. Подчеркивая жизненно важную связь между здоровыми океанами и процветающими городами, генеральный директор URB Бахараш Багериан представляет себе Dubai Reefs как преобразующее начинание по сохранению морской среды.

Сообщество будет работать на возобновляемых источниках энергии. В центре проекта находится морской институт, занимающийся охраной природы, образованием и глобальными инициативами по очистке океана.