Наука и технологии
17:45, 10 мая 2023
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Представлен крупнейший в мире проект по восстановлению океана

Примерная цена проекта не раскрывается

Компания URB, известный разработчик экологически чистых городов, представила свой амбициозный план по строительству Dubai Reefs, который называют «крупнейшим в мире проектом по восстановлению океана».

С проектом Dubai Reefs компания URB намерена совершить «революцию» на побережье Дубая путем создания устойчивого плавучего сообщества, объединяющего жилые, гостиничные, торговые, образовательные и исследовательские объекты.

Основная цель проекта - позиционировать Дубай как глобальный центр морских исследований, экорегенерации и экотуризма. Подчеркивая жизненно важную связь между здоровыми океанами и процветающими городами, генеральный директор URB Бахараш Багериан представляет себе Dubai Reefs как преобразующее начинание по сохранению морской среды.

Сообщество будет работать на возобновляемых источниках энергии. В центре проекта находится морской институт, занимающийся охраной природы, образованием и глобальными инициативами по очистке океана.

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