Представлен меняющий цвет смартфон

У Infinix Concept Phone 2021 задняя панель может приобретать другой цвет благодаря комбинации электрохромной и электролюминесцентной технологий. Цвет может меняться при определённых сценариях, например, когда звонит телефон, задняя панель вместо серебристой становится голубой. Срабатывает это и при зарядке.

Говоря о зарядке, следует упомянуть, что Infinix Concept Phone 2021 поддерживает 160-Вт технологию компании. Это позволяет зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч полностью за 10 минут через кабель.

Также смартфон может похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, 32-Мп селфи-камерой, большой основной камерой с датчиком на 64 Мп. В качестве аппаратной основы выступает процессор MediaTek Helio G95.

Пока неясно, когда данное устройство выйдет на рынок, поскольку оно концептуальное.