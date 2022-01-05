Представлен "невидимый" умный слуховой аппарат

Флагманская функция Eargo 6 называется "Sound Adjust". Компания утверждает, что ее запатентованный алгоритм может автоматически чувствовать ваше окружение, и слуховые аппараты автоматически оптимизируют настройки звука. Профили звуков являются довольно стандартной функцией большинства слуховых аппаратов, однако автоматическое переключение обычно встречается у более дорогих моделей.

Разница в том, что Eargo 6 намного меньше, чем большинство других продуктов, предлагающих подобные технологии. Но это также означает, что в нем гораздо меньше площади, которую нужно заполнить датчиками и микросхемами. Однако в компании нашли способ обойти подобные ограничения.

В последние два года люди с потерей слуха столкнулись с новой проблемой: разговор с людьми, которые носят маску. Это не только лишает их визуальной обратной связи, но и заглушает голос. Поэтому компания ввела "режим маски", который призван устранить проблемы, создаваемые маской.

Eargo 6 будет стоить 2950 долларов, что соответствует высокому классу слуховых аппаратов