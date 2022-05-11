Представлен “незаметный” датчик обнаружения вражеской техники

Разнообразные оборонные подрядчики разрабатывают сенсоры, которые не только более чувствительны к входящим электронным сигналам, но и меньше, легче, эффективнее и способны работать, не раскрывая себя.

Новый пассивный модульный блок Sensor Compact весом всего 3 кг может быть установлен на самых разных платформах и быстро развернут одним солдатом для формирования масштабируемых сетей детекторов, в которых датчики могут незаметно обнаруживать входящие угрозы по их электронным сигнатурам.

Разработанный шведской и финской компаниями, Sensor Compact бесшумно обнаруживает, оценивает и определяет приоритеты радиолокационных сигналов и передач данных. Его автономные системы могут точно определять пеленг потенциально враждебных сигналов или триангулировать с другими устройствами для определения местоположения передатчиков для наведения на цель наземной ПВО, с точностью и эффективностью, которые, по утверждению Saab, сравнимы с более крупными, статичными датчиками, при этом их легко спрятать на виду.