Представлен новый процессор среднего класса для смартфонов Snapdragon 678

Это, как отмечает Qualcomm, модернизированный вариант Snapdragon 675. У нового процессора выше производительность и скорость передачи данных. Тактовая частота CPU Qualcomm Kryo 460 теперь равна 2,2 ГГц. Также улучшилась производительность графического процессора Qualcomm Adreno 612.

Qualcomm утверждает, что Snapdragon 678 поддерживает динамические функции фото- и видеосъёмки и развлекательные функции с быстрым и надёжным подключением при долгом сроке работы без подзарядки. Что касается съёмки на камеру, то здесь преимущество обеспечивает сигнальный процессор Qualcomm Spectra 250L. Три камеры смартфона смогут делать фото с разрешением 48 Мп и нулевой задержкой затвора.

Snapdragon 678 также оптимизирован для игр и поддерживает все основные режимы сотовой связи и технологию Licensed Assisted Access (LAA) для увеличения ёмкости. Благодаря этому платформа обеспечивает высокую скорость даже там, где высока плотность пользователей.