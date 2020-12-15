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Представлен новый процессор среднего класса для смартфонов Snapdragon 678

Преемник Snapdragon 675
Недавно Qualcomm представила самую мощную свою платформу для флагманских смартфонов Snapdragon 888. Теперь компания анонсировала процессор среднего класса Snapdragon 678.

Это, как отмечает Qualcomm, модернизированный вариант Snapdragon 675. У нового процессора выше производительность и скорость передачи данных. Тактовая частота CPU Qualcomm Kryo 460 теперь равна 2,2 ГГц. Также улучшилась производительность графического процессора Qualcomm Adreno 612.

Qualcomm утверждает, что Snapdragon 678 поддерживает динамические функции фото- и видеосъёмки и развлекательные функции с быстрым и надёжным подключением при долгом сроке работы без подзарядки. Что касается съёмки на камеру, то здесь преимущество обеспечивает сигнальный процессор Qualcomm Spectra 250L. Три камеры смартфона смогут делать фото с разрешением 48 Мп и нулевой задержкой затвора.

Snapdragon 678 также оптимизирован для игр и поддерживает все основные режимы сотовой связи и технологию Licensed Assisted Access (LAA) для увеличения ёмкости. Благодаря этому платформа обеспечивает высокую скорость даже там, где высока плотность пользователей.