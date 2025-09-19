Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2025, 20:15
1 мин.

Представлен первый доклад по американскому аналогу «Железного купола» Израиля

Пентагон получил первый официальный брифинг по системе ПРО «Золотой купол»
Руководитель программы противоракетной обороны США «Золотой купол» генерал Майк Гетлайн представил Пентагону первый доклад о структуре проекта с предварительной стоимостью $ 175 млрд.
По данным Пентагона, за 60 дней после назначения Гетлайна было подготовлено базовое проектное решение. На этой неделе он также проинформировал Конгресс о целях и графике работ.

Система «Золотой купол» должна защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Архитектура проекта включает четыре уровня: спутниковый и три наземных. Планируется развернуть 11 батарей перехватчиков на территории континентальных США, а также на Аляске и Гавайях.

В проекте предусматриваются спутники для обнаружения и наведения, наземные радары, комплексы перехвата, а в будущем — возможно и лазерные системы. Подробности о количестве спутников и ракет пока не раскрываются.

Срок завершения программы — 2028 год. Уже в ноябре Гетлайн должен представить детальный план реализации с указанием спутников и наземных станций.

Инициатива во многом вдохновлена израильской системой «Железный купол», но рассчитана на значительно большую территорию.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
