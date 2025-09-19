Представлен первый доклад по американскому аналогу «Железного купола» Израиля

По данным Пентагона, за 60 дней после назначения Гетлайна было подготовлено базовое проектное решение. На этой неделе он также проинформировал Конгресс о целях и графике работ.

Система «Золотой купол» должна защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Архитектура проекта включает четыре уровня: спутниковый и три наземных. Планируется развернуть 11 батарей перехватчиков на территории континентальных США, а также на Аляске и Гавайях.

В проекте предусматриваются спутники для обнаружения и наведения, наземные радары, комплексы перехвата, а в будущем — возможно и лазерные системы. Подробности о количестве спутников и ракет пока не раскрываются.

Срок завершения программы — 2028 год. Уже в ноябре Гетлайн должен представить детальный план реализации с указанием спутников и наземных станций.

Инициатива во многом вдохновлена израильской системой «Железный купол», но рассчитана на значительно большую территорию.