Представлен первый доклад по американскому аналогу «Железного купола» Израиля

Представлен первый доклад по американскому аналогу «Железного купола» ИзраиляПентагон получил первый официальный брифинг по системе ПРО «Золотой купол»
© Ferra.ru
По данным Пентагона, за 60 дней после назначения Гетлайна было подготовлено базовое проектное решение. На этой неделе он также проинформировал Конгресс о целях и графике работ.
Система «Золотой купол» должна защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Архитектура проекта включает четыре уровня: спутниковый и три наземных. Планируется развернуть 11 батарей перехватчиков на территории континентальных США, а также на Аляске и Гавайях.
В проекте предусматриваются спутники для обнаружения и наведения, наземные радары, комплексы перехвата, а в будущем — возможно и лазерные системы. Подробности о количестве спутников и ракет пока не раскрываются.
Срок завершения программы — 2028 год. Уже в ноябре Гетлайн должен представить детальный план реализации с указанием спутников и наземных станций.
Инициатива во многом вдохновлена израильской системой «Железный купол», но рассчитана на значительно большую территорию.