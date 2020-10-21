Представлен первый электрический Hummer на 1000 лошадиных сил

Hummer EV будут предлагать в четырёх вариантах. Цены на самую дешёвую версию будут начинаться с $79 995. Самая дорогая модель пикапа будет стоить $112 595 и сможет разгоняться от 0 до 97 км/ч за три секунды. Именно она выйдет в 2021 году. Остальные версии станут доступны позже.

Электрокар оснащён 18 камерами системы Ultravision, две из которых расположены под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть всё, что происходит за пределами пикапа.