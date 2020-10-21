Наука и технологии
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Представлен первый электрический Hummer на 1000 лошадиных сил
Будет доступен в 2021 году
General Motors представила первый электрический Hummer. Он получил три электромотора, 1000 лошадиных сил и запас хода в 563 километра. Производство электромобиля начнётся в конце 2021 года, возможно, даже раньше, чем производство Tesla Cybertruck.
Hummer EV будут предлагать в четырёх вариантах. Цены на самую дешёвую версию будут начинаться с $79 995. Самая дорогая модель пикапа будет стоить $112 595 и сможет разгоняться от 0 до 97 км/ч за три секунды. Именно она выйдет в 2021 году. Остальные версии станут доступны позже.
Электрокар оснащён 18 камерами системы Ultravision, две из которых расположены под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть всё, что происходит за пределами пикапа.
В General Motors утверждают, что Hummer EV сможет заряжаться на 160 километров за десять минут. Чтобы полностью зарядить электрокар, понадобится менее 40 минут.