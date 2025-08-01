Представлен первый в России беспилотник на водороде

Дрон создан в Москве при участии сахалинского научного центра «Крылья Сахалина». Водород хранится в специальном баллоне под высоким давлением и поступает в топливный элемент, который вырабатывает электроэнергию для полёта. Благодаря этому дрон может работать 3–4 часа: 4 часа — без груза, 3 часа — с полезной нагрузкой до 5 кг. Общий вес аппарата — 18 кг.

Сертификация дрона уже почти завершена, основные испытания прошли успешно, и коммерческое использование планируется в ближайшие месяцы. Тесты пройдут в том числе на Сахалине, где работает первый в России дронопорт и есть инфраструктура для заправки водородом.

Форум «Острова устойчивого развития» пройдёт 1–2 августа на Сахалине в рамках Восточного экономического форума.