Представлен первый в России беспилотник на водороде

Опубликовано 01 августа 2025, 18:261 мин.
Представлен первый в России беспилотник на водородеНе на аккумуляторах
На международном форуме «Острова устойчивого развития» на Сахалине представили первый российский беспилотник с водородным двигателем. Его время полёта в 3,5–4 раза больше, чем у обычных дронов на аккумуляторах.
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Дрон создан в Москве при участии сахалинского научного центра «Крылья Сахалина». Водород хранится в специальном баллоне под высоким давлением и поступает в топливный элемент, который вырабатывает электроэнергию для полёта. Благодаря этому дрон может работать 3–4 часа: 4 часа — без груза, 3 часа — с полезной нагрузкой до 5 кг. Общий вес аппарата — 18 кг.
Сертификация дрона уже почти завершена, основные испытания прошли успешно, и коммерческое использование планируется в ближайшие месяцы. Тесты пройдут в том числе на Сахалине, где работает первый в России дронопорт и есть инфраструктура для заправки водородом.
Форум «Острова устойчивого развития» пройдёт 1–2 августа на Сахалине в рамках Восточного экономического форума.