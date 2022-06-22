Представлен пластырь из шерсти овец

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Представлен пластырь из шерсти овецЛечит и согревает
Новозеландская компания WoolAid утверждает, что ее натуральные пластыри лучше заживляют раны и лучше влияют на окружающую среду. Они разработаны таким образом, чтобы “обеспечивать мягкое, дышащее ощущение на коже”, а затем разлагаются в течение всего нескольких месяцев после того, как их выбрасывают.
В отличие от типичных пластырей на основе нефтехимикатов, "гипертонкая" мериносовая ткань WoolAid и подушечки для ран разработаны таким образом, чтобы работать как шерстяной базовый слой, отводя и рассеивая влагу. Естественная воздухопроницаемость шерсти также способствует процессу заживления, утверждает WoolAid, добавляя, что гипертонкий меринос мягко прилегает к коже и естественным образом регулирует температуру.
По данным компании, после использования пластыри разлагаются всего за четыре-пять месяцев. В настоящее время пластыри WoolAid можно приобрести лишь в некоторых новозеландских магазинах, но компания активно работает над расширением дистрибуции.