Представлен прототип китайского мини-робота для исследования Луны

Робот «Чжуоюэ» создается в рамках подготовки к очередной миссии Китайского национального космического управления. Проект предусматривает создание двух мини-роботов, которые будут проводить разведку и испытания технологий на Луне.

Insta360 предоставит для робота свои передовые фото-разработки. Это технологии склейки панорамных изображений, съемки в экстремальных условиях и стабилизации видео.

Миссия «Чанъэ-8» включает в себя посадочный модуль, ровер и рабочего робота. Китай также предоставит международным партнерам возможность разместить на борту до 200 кг научного оборудования.