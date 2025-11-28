Наука и технологии
Представлен прототип китайского мини-робота для исследования Луны

В Китае представили прототип небольшого робота-исследователя для изучения поверхности Луны. Разработкой занимается Чжэцзянский университет совместно с компанией Insta360 и др.
Робот «Чжуоюэ» создается в рамках подготовки к очередной миссии Китайского национального космического управления. Проект предусматривает создание двух мини-роботов, которые будут проводить разведку и испытания технологий на Луне.

Insta360 предоставит для робота свои передовые фото-разработки. Это технологии склейки панорамных изображений, съемки в экстремальных условиях и стабилизации видео.

Миссия «Чанъэ-8» включает в себя посадочный модуль, ровер и рабочего робота. Китай также предоставит международным партнерам возможность разместить на борту до 200 кг научного оборудования.

