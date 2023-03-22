Представлен "ремейк" наручных часов 26-летней давности

Представлен "ремейк" наручных часов 26-летней давностиНе обращайте внимания на цену
Компания Urwerk спустя 26 лет решила “пересмотреть” одну из своих классических моделей часов, представленных на выставке Baselworld 1997 года. Таким образом у них получилось создать UR-102, часы, которые стоят больше 4 млн рублей.
Фото: Urwerk
Оригинальные наручные часы UR-102, кстати, были вдохновлены "Спутником-1", запущенным СССР в 1957 году.
Ремейк UR-102 особенно выделяется своим циферблатом, созданным на основе конструкции 17 века, именуемое "блуждающими часами". На всем циферблате видна только одна движущаяся часть дисплея. Он также защищен изготовленным на заказ сапфировым стеклом, а сами часы водонепроницаемы до глубины 30 м.
Новые часы выпущены ограниченной серией из 25 экземпляров и обойдутся вам в 56 000 швейцарских франков (4 690 064 рублей, примерно).